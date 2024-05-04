الروسي دميتري منشيكوف يفوز بالقاضية على التايلاندي سينساموت (فيديو)

أطاح الروسي دميتري منشيكوف بالتايلاندي سينساموت كلينمي بالضربة القاضية في نزال مواي تاي للوزن الخفيف في حدث "ون فايت نايت 22" ضمن منافسات منظمة ""ONE".

وسيطر سينساموت على الجولة الأولى معتمدا على التحركات السريعة والضربات الخاطفة، لكن منشيكوف استعاد زمام الأمور في الجولة الثانية حيث أصاب خصمه بلكمات قوية.

وفي المحصلة، تمكن الروسي البالغ من العمر 26 عاما، من الإطاحة بالمتحدي السابق على اللقب عن طريق مجموعة من لكمات وضربات متتالية بالركبة في الجولة الثالثة.

وبعد الفوز، قال منشيكوف: "كنت أعلم أنه سيتعب في الجولة الثانية وسيتقدم إلى الأمام. كنت أعلم أنني سأطيح به".

وبهذا الفوز، حقق المقاتل الروسي الانتصار الثالث على التوالي له في منظمة "ONE" عن طريق الضربة القاضية، رافعا رصيده إلى ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

يذكر أن سجل منشيكوف الاحترافي في المواي تاي يتضمن 29 انتصارا مقابل هزيمتين فقط.

وفي النزال الرئيس لحدث "ون فايت نايت 22"، تعرضت الروسية ناتاليا دياتشكوفا للخسارة بالفنية القاضية على يد السويدية سميلا سونديل.

المصدر: RT