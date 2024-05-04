مجموعات مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس بعد ختام كأس آسيا

التحقت ثلاثة منتخبات بركب المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس هذا الصيف، وذلك بعد اختتام منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما أمس الجمعة في قطر.

وأسفرت البطولة الآسيوية عن تأهل اليابان التي توجت باللقب ووصيفتها أوزبكستان إضافة إلى المنتخب العراقي الذي حل ثالثا.

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ويتبقى مقعد واحد لاكتمال عقد المتأهلين إلى مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، سيتنافس عليه المنتخب الإندونيسي، رابع آسيا، مع نظيره الغيني ثالث بطولة كأس إفريقيا الأخيرة لأقل من 23 عاما.

وفي ما يأتي المجموعات الأربع في مسابقة كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية:

المجموعة الأولى: فرنسا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، الفائز بين إندونيسيا وغينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين، المغرب، العراق، أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إسبانيا، مصر، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: اليابان، باراغواي، مالي، إسرائيل.

ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي.

وتقام أولمبياد باريس في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، وتنطلق منافسات كرة القدم في الـ24 من يوليو أي قبل يومين من حفل افتتاح الألعاب.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل فازت بلقب النسختين الأخيرتين من مسابقة كرة القدم في الأولمبياد.

المصدر: RT