أبها يسقط اتحاد جدة بثلاثية في الدوري السعودي

تغلب نادي أبها على ضيفه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة جمعتهما يوم الجمعة ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم أبها في الدقيقة 57 عبر البولندي غريغورز كريشوياك من ركلة جزاء، وبعد ست دقائق فقط، أدرك البرتغالي جوتا التعادل للاتحاد، قبل أن يتقدم حسن هاشم العلي لأبها مجددا في الدقيقة 69، ثم أضاف الأرجنتيني فابيان نوغويرا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

ورفع أبها رصيده إلى 28 نقطة ليصعد مؤقتا للمركز الـ16 وبات يتخلف بفارق الأهداف فقط عن الأخدود، صاحب المركز الـ15، آخر المراكز الآمنة (لتفادي الهبوط).

أما الاتحاد، فقد تجمد رصيده عند 50 نقطة وبقي في المركز الخامس.

المصدر: RT