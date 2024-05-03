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نجيب ساويرس يعلق بشكل ساخر على عدم تصويت مصر لإدخال الإسكواش في الأولمبياد

الرياضة

نجيب ساويرس يعلق بشكل ساخر على عدم تصويت مصر لإدخال الإسكواش في الأولمبياد
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تفاعل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشكل ساخر مع خبر نشره أحد المواقع على منصة "إكس" يفيد بأن منتخب مصر هو الأقوى في تاريخ بطولات العالم للإسكواش للسيدات.

وقال منشور لموقع "Sports News Egypt"، إن منتخب مصر هو الأقوى في تاريخ بطولات العالم للإسكواش للسيدات.

ونشر الموقع أسماء أربع لاعبات من أبطال منتخب مصر للسيدات للعبة الإسكواش وهن: نور الشربيني المصنفة أولى عالميا، نوران جوهر الثانية عالميا، هانيا الحمامي الثالثة عالميا، ونور الطيب الخامسة.

وقال ساويرس معلقا عبر حسابه على "إكس"، ردا على هذا المنشور: "ومصر مصوتتش لإدخال لعبة الإسكواش في الأولمبياد!".

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على انضمام خمس رياضات جديدة منها الإسكواش إلى البرنامج الأولمبي في دورة ألعاب 2028 بلوس أنجلوس.

المصدر: RT

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