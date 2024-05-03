منتخب اليابان يتوج بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما على حساب أوزبكستان

توج المنتخب الياباني لكرة القدم بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما عقب فوزه في النهائي على نظيره منتخب أوزبكستان بهدف دون رد الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الأول على وقع التعادل السلبي، وفي الثاني نشط المنتخب الياباني وكان الأكثر سيطرة على الكرة إلا أنه لم يترجم سيطرته إلى أهداف.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، شدد المنتخب الياباني من ضغطه فيما مال منتخب أوزبكستان بالكامل إلى الدفاع، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وصلت الكرة إلى فوكي يامادا على حدود منطقة الجزاء الأوزبكية فأطلق تسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك معلنة هدف اليابان الأول.

ولم يفقد المنتخب الأوزبكي الأمل وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأوزبكستان بعد العودة لتقنية الفيديو.

وانبرى رحمان عالييف لركلة الجزاء إلا أن حارس اليابان ليو كوكوبو تصدى لها ببراعة.

مبروك لليابان، أول بطل يحمل لقب #كأس_آسيا_تحت23سنة مرتين 🇯🇵🏆🏆#هَيّا_آسيا#الطريق_إلى_باريس2024pic.twitter.com/WWje2C09XY — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) May 3, 2024

ويعد هذا اللقب هو الثاني للمنتخب الياباني في كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد لقبه الأول الذي حصل عليه عام 2016، بعد الفوز على كوريا الجنوبية في المواجهة الختامية 3-2.

جدير بالذكر أن منتخب العراق حصد المركز الثالث في كأس آسيا تحت 23 عاما، بعد الفوز على إندونيسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 2-1 ليضمن صعوده إلى أولمبياد 2024 بصحبة منتخبي اليابان وأوزبكستان.

المصدر: RT + وكالات