كلوب عشية مواجهة توتنهام: لن أغير عاداتي بسبب صلاح!

أكد المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب انتهاء أزمته مع محمد صلاح بعد ما جرى بينهما في مواجهة وست هام الأخيرة مشددا على أنه لن يغير عاداته بسبب النجم المصري.

ولم يدفع كلوب بصلاح أساسيا في لقاء وست هام السبت الماضي وقرر إشراكه في آخر 11 دقيقة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2، ودخل الثنائي في مشادة كلامية على خط التماس قبل نزول النجم المصري إلى أرضية الملعب.

وقال كلوب عن الواقعة خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة قبل مواجهة توتنهام المقررة بعد غد الأحد لحساب المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي: "لقد تم حل المشكلة تماما، لا توجد أزمة، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة وهناك حالة من الاحترام المتبادل".

وأضاف: "إنها ليست قصة، الوضع المثالي هو أن يكون كل شخص على ما يرام وفي أحسن حالة، نفوز بالمباريات ونسجل الكثير من الأهداف وبعدها لن تحدث أي حوادث".

وعن إمكانية مشاركة صلاح كأساسي في لقاء توتنهام، أكد المدرب الألماني أنه لن يغير عاداته بسبب النجم المصري، حيث أجاب ردا على سؤال: "هل سيبدأ صلاح المباراة القادمة؟ بالقول: هل تعتقد أنني سأغير عاداتي في آخر ثلاث مباريات لي (مع ليفربول) وأمنحكم التشكيلة؟".

يذكر أن كلوب سيقود ليفربول في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل أن يرحل عن الفريق.

المصدر: goal