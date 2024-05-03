المهاجم المغربي الكعبي يكرر الإنجاز التاريخي لصلاح في المسابقات الأوروبية

كرر المغربي أيوب الكعبي الإنجاز التاريخي للنجم المصري محمد صلاح في المسابقات الأوروبية، بعدما سجل "هاتريك" لفريقه أولمبياكوس في شباك أستون فيلا ضمن دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل الكعبي ثلاثيته في الدقائق 17، 28، و52 (من ركلة جزاء) ليمنح فريقه اليوناني الفوز على مضيفه الإنجليزي بنتيجة 4-2 ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

وذكرت شبكة "بي إن سبورتس"، أن الكعبي بات أول لاعب عربي يسجل "هاتريك" في المسابقات الأوروبية منذ المصري محمد صلاح لليفربول أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2022.

وبات الكعبي أيضا أول لاعب في تاريخ أولمبياكوس يصل إلى 10 أهداف أو أكثر خلال موسم واحد في المسابقات الأوروبية، وفقا لشبكة "سكواكا".

Ayoub El Kaabi is the first ever player to score 10+ goals in major European competitions for Olympiakos in a single season:



◎ UEL: 6 games, 3 goals

◉ UECL: 7 games, 7 goals



History maker. 👏#UECLpic.twitter.com/xidtVG6cBE — Squawka (@Squawka) May 2, 2024

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الإياب بين أولمبياكوس وأستون فيلا ستقام الخميس المقبل في اليونان.

المصدر: "سكواكا" + "بي إن سبورتس"