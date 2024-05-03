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"صفقة أوكرانية" تهدد جيرونا بالحرمان من دوري الأبطال

الرياضة

AFP
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ذكرت تقارير أن نادي جيرونا الإسباني مهدد بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب مخالفات في صفقة التعاقد مع الأوكراني أرتيم دوفبيك.

نافس جيرونا على لقب الدوري الإسباني طوال الموسم مع ريال مدريد وبرشلونة، ولكنه انهار في النصف الثاني من الموسم واكتفى بحجز تذكرة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "as" الإسبانية عن أنباء مزعجة لجيرونا، بسبب المعلومات المنتشرة حول تورط أوليكسي لوندوفسكي وكيل اللاعب دوفبيك في تهمة احتيال ضريبي.

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وفجر المحامي الأوكراني يجفيني كوزمين هذه القضية في تصريحات لشبكة "سبورت أرينا"، حيث قال إن وكيل اللاعب قرر إنشاء كيانا في أستونيا، حتى لا يدفع الضرائب في أوكرانيا، مقر إقامته المعتاد، وهي المخالفة التي قد تجعل الاتحاد الأوروبي يلاحقه قضائيًا.

وقال في تصريحاته:"كان على جيرونا أن يدفع مبلغ صفقة أرتيم دوفبيك لنادي دنيبرو وهذا ما حدث، ولكن مع فرض الضرائب حصرا وفقا للتشريعات الأوكرانية، وهذا أمر طبيعي لأنه اشترى اللاعب من فريق أوكراني ووكيله يحمل نفسه الجنسية".

وأضاف:"كان يجب أن تتم جميع المدفوعات إلى الحسابات المصرفية الأوكرانية فقط، ولكن يبدو أن المستندات التي تم استخدامها تخص شركة أستونية مسجلة باسم وكيل أوكراني، وهو لوندوفسكي الذي لديه محل إقامة شخصي في أستونيا".

وزعم المحامي أن الاتحاد الأوروبي سيحقق في الانتهاكات المزعومة، وأن العقوبات المحتملة على جيرونا من الاتحاد الأوروبي ستتضمن غرامة مالية وقد تصل إلى الحرمان من المشاركة في المنافسات المحلية والقارية.

يذكر أن دوفبيك انضم إلى جيرونا مطلع الموسم الماضي من صفوف نادي دنيبرو 1 الأوكراني مقابل 8 ملايين يورو، وتألق صاحب الـ26 عاما مع فريقه الجديد وسجل 19 هدفا في الليغا هذا الموسم.

المصدر: "وسائل إعلام"

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