"لا يعجبني تدخله في صراعات سياسية وانحيازه لعرقه".. هجوم جديد على محمد صلاح

هاجم سيمون جوردان، المالك السابق لنادي كريستال بالاس، النجم المصري محمد صلاح مجددا، لكن هذه المرة كان أكثر حدة على جناح ليفربول الإنجليزي.

ويعاني صلاح حاليا مع ليفربول، بسبب تراجع مستوى نتائج الفريق وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على الدوري الإنجليزي، إضافة للمشادة الكلامية التي جرت بينه وبين مدربه يورغن كلوب أمام أنظار الملايين خلال مباراة وست هام نهاية الأسبوع الماضي.

وقال جوردان خلال "بودكاست" مع شبكة "talk sport": "أنا لا يعجبني محمد صلاح وأصرح بذلك دائما، وبعيدا عن الملعب لا تعجبني بعض الأشياء التي صرح بها مؤخرا".

Simon Jordan saying he doesn’t like Mo Salah because he asked for humanitarian aid to be sent to Gaza. You can’t make this up man 🤣🤣🤣🤣. pic.twitter.com/cIr1ZTNFwP — 🌪️ (@whrlpooll) May 2, 2024

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وأضاف: "لم يعجبني حديثه عن النزاعات السياسية بين البلدان، وظهور انحيازه لعرق معين يؤمن به، هذا ما يثير الجدل حوله ويحيطه بكثير من الضجيج".

وشن سيمون هجوما شرسا على صلاح بعد أزمته الأخيرة مع كلوب، مؤكدا أنه يحصل على تقدير أكثر مما يستحق، وقال: "أعلم أن هذا أمر مثير للجدل وسيقول لي الناس كم أنا مهرج، لكنني لست من محبي محمد صلاح، أعتقد أنه ليس جيدا كما يصوره الناس، إنه يغطس (للحصول على ضربات جزاء)، ويظهر بشكل جيد في الظروف المناسبة فقط".

إلا أن داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق اعترض على هذه التصريحات وطالب مقدم البرنامج بتجاوز الأمر، مشيرا إلى أن هذا الحديث "سخيف" ولا يجب الاستمرار فيه.

ويحل ليفربول ثالثا في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 75 نقطة، فيما يمتلك توتنهام 60 نقطة في المرتبة الخامسة.

المصدر: "وسائل إعلام"