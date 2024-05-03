الاتحاد الأوروبي يستفز جماهير ريال مدريد بذكرى مؤلمة (فيديو)

أثار الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي لمسابقة دوري الأبطال غضب جماهير ريال مدريد بسبب تغريدة مثيرة للجدل على منصة "X".

وأعاد حساب دوري الأبطال إلى الأذهان ذكرى مؤلمة لجماهير الملكي من مواجهة سابقة أمام بايرن ميونخ، في نسخة دوري أبطال أوروبا 2012، عندما نشر ركلات الترجيح التي خسرها الريال أمام العملاق البافاري في الدور نصف النهائي.

🎥 2012 semi-finals shoot-out: When Bayern won on penalties at the Bernabéu...#UCLpic.twitter.com/ohF1sJHdx1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 2, 2024

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وكان بايرن ميونخ فاز ذهابا في ملعبه (2-1)، قبل أن يخسر بالنتيجة نفسها على ملعب ريال مدريد، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي خسرها "الملكي" بنتيجة (3-1).

وأهدر كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وسيرجيو راموس تسديداتهم، مما جعل ركلتي الجزاء اللتين أنقذهما إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد آنذاك عديمة الفائدة.

وأشعلت هذه الرسالة غضب مشجعي ريال مدريد الذين يرون في تلك المشاهد موقفا منحازا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لصالح بايرن ميونخ على حساب ريال مدريد.

واتجهت تعليقات جماهير ريال مدريد، على التغريدة إلى الهجوم على المسؤولين عن الحساب، لأن تلك المباراة لعبت في 25 أبريل 2012 وليس 2 مايو (تاريخ النشر)، لذا فإن ذكرى تلك المباراة ليس لها ما يبررها.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لاستضافة البافاري في الـ8 من مايو الجاري، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2023-2024، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2.

المصدر: goal