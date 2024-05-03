جائزة جديدة لميسي مع إنتر ميامي (فيديو)

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة جديدة بقميص إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي لكرة القدم، أمس الخميس.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي، في بيان رسمي، تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أبريل الماضي.

A class apart! 💫 Leo Messi takes home the @MLS Player of the Month award in April with an impressive 6 goals and 4 assists! 👏🏆



Details: https://t.co/BFuKmwUxoOpic.twitter.com/ABOSpEIUrQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 2, 2024

جاء ذلك بعد مشاركة النجم الأرجنتيني في 4 مباريات بالدوري الأمريكي على مدار الشهر الماضي، بمجموع 315 دقيقة.

Cada 31 minutos el juego cambia 🐐 Leo Messi conquista el Premio al Jugador del Mes de la @MLS en Abril tras 10 contribuciones de gol en 4 partidos.👏 pic.twitter.com/KMeOqk9bx3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 2, 2024

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وساهم ليونيل ميسي في 10 أهداف، سجل 6 منها وصنع 4، بمعدل هدف كل 31.5 دقيقة.

وشهدت المباراة الأخيرة لإنتر ميامي في أبريل الماضي، فوز الفريق (4-1) على نيو إنجلاد ريفولوشن، سجل خلالها ميسي، هدفين.

وساهم ذلك في احتلال إنتر ميامي، صدارة ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري الأمريكي، بعدما جمع 21 نقطة، يتفوق بها على أقرب ملاحقيه بفارق 3 نقاط.

يذكر أن جائزة لاعب الشهر تأتي بتصويت من قبل لجنة من أعضاء وسائل الإعلام الأمريكية.

يذكر أن ميسي حصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي، بعدما قاد فريقه للفوز على سبورتنغ كانساس سيتي بنتيجة 3-2 خلال الشهر الماضي.

المصدر: "وكالات"