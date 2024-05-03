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رسميا.. تشيلسي يقدم تذكرة دوري الأبطال هدية لـ ليفربول

الرياضة

رسميا.. تشيلسي يقدم تذكرة دوري الأبطال هدية لـ ليفربول
AFP
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ضمن ليفربول التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، بهدية من تشيلسي، أمس الخميس.

وأكدت قناة "تي إن تي سبورتس" تأهل الريدز للبطولة الأوروبية بشكل رسمي، بعد فوز "البلوز" على توتنهام هوتسبير (2-0)، في مباراة مؤجلة من الجولة 26.

ويملك ليفربول 75 نقطة يحتل بها المركز الثالث، مع تبقي 3 مباريات له هذا الموسم.

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وينافس الريدز على لقب البريميرليغ، لكنه تلقى أكثر من ضربة في المباريات الأخيرة، أبعدته عن السباق، بتأخره بفارق 5 نقاط عن المتصدر، أرسنال.

أما توتنهام، فيحتل المركز الخامس بفارق 15 نقطة أقل، مع تبقي 4 مباريات له، ما يعني استحالة الوصول إلى المركز الثالث بنهاية الموسم.

وبعد ضمان ليفربول التأهل إلى دوري الأبطال رفقة أرسنال ومانشستر سيتي، ستكون البطاقة المتبقية محصورة بين أستون فيلا وتوتنهام.

ويملك أستون فيلا 67 نقطة في المركز الرابع، متقدما على السبيرز بفارق 7 نقاط، مع خوض الأخير مباراة أقل.

المصدر: "وكالات"

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