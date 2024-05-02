أسطورة ليفربول: صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق

شن أسطورة نادي ليفربول، غرايم سونيس هجوما قويا على هداف "الريدز" محمد صلاح، مدعيا أن النجم المصري هو "اللاعب الأكثر أنانية" الذي رآه على الإطلاق و"يختفي" في المباريات الكبيرة.

وتصدر صلاح عناوين الصحف خلال الأيام القليلة الماضية بعد مشادته مع مدربه في نادي ليفربول يورغن كلوب قبل دخوله كبديل في لقاء وست هام السبت الماضي.

ويظل صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم، برصيد 24 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 41 مباراة بجميع المسابقات، لكن مستواه تراجع مؤخرا حيث سجل المصري هدفا واحدا فقط في المباريات الست الأخيرة وكان من ركلة جزاء ضد أتالانتا عندما خرج "الريدز" من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال سونيس لصحيفة "ميرور" عن صلاح: "أعتقد أن صلاح سيغادر ليفربول، لقد كان رائعا، لكن إذا غادر للانضمام للدوري السعودي فسيكون النجم الأكبر هناك".

وأضاف النجم الاسكتلندي السابق: "لا شك أن لديه رأيه الاستثنائي عن نفسه، وسيكون غاضبا لعدم بدء لقاء وست هام، أعتقد أن موقفه مع كلوب كان بمثابة رد فعل على إشراكه قبل 10 دقائق من النهاية".

وتابع سونيس الذي حمل قميص ليفربول بين العامين 1978 و1984، مهاجما صلاح: "محمد صلاح هو أكثر لاعب أناني رأيته على الإطلاق. حتى قبل تلك المباراة (مواجهة وست هام)، كلما أخرجه كلوب، لم يكن سعيدا بذلك أبدا. ما يريده أي مدرب من لاعبيه، هو أن يستجيبوا لقراره دون تذمر إذا أراد إخراجهم".

وأوضح سونيس: "بالطبع يجب أن يرغب جميع اللاعبين في الاستمرار داخل الملعب ليسجلوا أهدافا أكثر، لكن ذلك لم يحدث في ليفربول، عندما كان ساديو ماني هناك كانوا يتشاجرون (صلاح وماني) طوال الوقت".

وأتم: "كثيرا ما يختفي صلاح في المباريات الكبيرة.. في الموسم الماضي في أولد ترافورد (ملعب مانشستر يونايتد)، تغلب عليه ليساندرو مارتينيز، وفي بقية اللقاء كان يحاول التخلص منه.. هو لا يحب هذا الجانب من اللعبة، ولن يؤذي (صلاح) نفسه أبدا".

المصدر: "ميرور"