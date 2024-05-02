باريس سان جيرمان يتعرض لضربة قوية قبل مواجهة دورتموند الحاسمة

تأكد غياب لوكاس هيرنانديز عن المباراة الحاسمة لباريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وأصيب هيرنانديز أمس الأربعاء خلال مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند، والتي خسرها سان جيرمان بهدف دون رد في ألمانيا.

وسيغيب هيرنانديز عن مباراة الإياب المقررة على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس الثلاثاء المقبل.

وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن المدافع الدولي الفرنسي البالغ من العمر 28 عاما خضع لفحص يوم الخميس، وإنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة.

وستحرم هذه الإصابة أيضا هيرنانديز من اللعب مع منتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتقام بطولة "يورو 2024" في ألمانيا اعتبارا من 14 يونيو المقبل.

الغياب عن البطولة يعد بمثابة ضربة قاسية أخرى لهيرنانديز، الذي لعب ثماني دقائق فقط في كأس العالم 2022 بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى خلال مباراة فرنسا الافتتاحية ضد أستراليا.

وكان هيرنانديز انضم إلى سان جيرمان من بايرن ميونخ خلال نافذة الانتقالات التي سبقت الموسم، واحتفل بفوز النادي الباريسي بلقب الدوري الفرنسي الأحد الماضي.

المصدر: وكالات