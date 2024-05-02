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سجله على الطاير دون أن ينظر إلى المرمى.. هدف رونالدو العالمي يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

الرياضة

سجله على الطاير دون أن ينظر إلى المرمى.. هدف رونالدو العالمي يثير تفاعلا واسعا (فيديو)
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أثار الهدف الرائع الذي سجله كريستيانو رونالدو للنصر في شباك الخليج خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس السعودية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 16 بطريقة رائعة، بعدما استغل خطأ دفاع الخليج وعدم وجود الحارس في مرماه، ليسدد كرة قوية على الطاير في الشباك وظهره للمرمى.

ولقي هذا الهدف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد مستخدمي منصة "إكس" في تعليقه على هدف رونالدو: "هدف كريستيانو رونالدو مع النصر ضد الخليج بدون النظر إلى المرمى.. سرعة اتخاذ القرار.. سرعة التنفيذ والدقة في التصويب.. هدف عالمي هذا رأيي.. تتفق أو تختلف؟".

وكتب معلق ثان: "هدف جميل من كريستيانو رونالدو على الطاير بدون أن يرى المرمى".

وعلق مستخدم ثالث قائلا: "كل واحد يعلمنا كم مرة أعاد مشاهدة هدف رونالدو الذي يعتبر حاليا حديث كرة القدم في العالم.. عن نفسي أتوقع أكثر من 23 مرة.. الدوران.. السرعة..  الالتفاتة حتى أنه لم يرفع رأسه.. قولوا ما شاء الله تبارك الله".

ووصل رونالدو إلى هدفه الرابع في النسخة الحالية لكأس السعودية، وذلك خلال ثلاث مباريات خاضها ضمن البطولة، بينما وصل إلى الهدف رقم 38 هذا الموسم في كافة المسابقات، في 39 مباراة.

يذكر أن مباراة النصر والخليج انتهت بفوز رفاق رونالدو بنتيجة 3-1.

وضرب النصر موعدا في نهائي كأس السعودية مع الهلال بعد فوز الأخير على الاتحاد 2-1.

المصدر: RT

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