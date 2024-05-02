سجله على الطاير دون أن ينظر إلى المرمى.. هدف رونالدو العالمي يثير تفاعلا واسعا (فيديو)

أثار الهدف الرائع الذي سجله كريستيانو رونالدو للنصر في شباك الخليج خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس السعودية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 16 بطريقة رائعة، بعدما استغل خطأ دفاع الخليج وعدم وجود الحارس في مرماه، ليسدد كرة قوية على الطاير في الشباك وظهره للمرمى.

الاسطورة #كرستيانو_رونالدو

قائد #النصر متبقي له 13 هدف فقط حتى يصل للهدف رقم 900 💪 الان لديه الآن 887 هدف ، الأسطورة التاريخي pic.twitter.com/apvr3FzNMw — بندرالدبيخي (@bandar_aaz) May 1, 2024

ولقي هذا الهدف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحد مستخدمي منصة "إكس" في تعليقه على هدف رونالدو: "هدف كريستيانو رونالدو مع النصر ضد الخليج بدون النظر إلى المرمى.. سرعة اتخاذ القرار.. سرعة التنفيذ والدقة في التصويب.. هدف عالمي هذا رأيي.. تتفق أو تختلف؟".

هدف كريستيانو رونالدو مع النصر ضد الخليج



بدون النظر الى المرمى .. سرعة اتخاذ القرار ... سرعة التنفيذ والدقة في التصويب ... هدف عالمي ⚽️🔥



هذا رأي .. تتفق او تختلف ؟ #النصر_الخليج_كاس_الملك

pic.twitter.com/K7ux8oPdlI — محمد جوهر (@MJOHAR83) May 2, 2024

وكتب معلق ثان: "هدف جميل من كريستيانو رونالدو على الطاير بدون أن يرى المرمى".

هدف جميل من كريستيانو رونالدو البارحة

عالطاير

بدون أن يرى المرمى



النصر 3 - 1 الخليج#الخطابي

—————#ريال_مدريدpic.twitter.com/EGwPIY5pIT — AL Kattabi الخطابي (@al_kattabi) May 2, 2024

وعلق مستخدم ثالث قائلا: "كل واحد يعلمنا كم مرة أعاد مشاهدة هدف رونالدو الذي يعتبر حاليا حديث كرة القدم في العالم.. عن نفسي أتوقع أكثر من 23 مرة.. الدوران.. السرعة.. الالتفاتة حتى أنه لم يرفع رأسه.. قولوا ما شاء الله تبارك الله".

كل واحد يعلمنا كم مره أعاد مشاهدة الهدف الأشهر ويعتبر حديث كرة القدم في العالم عن نفسي اتوقع اكثر من 23 مره الدوران السرعه الالتفاته حتى انه لم يرفع راسه قولوا ماشاء الله تبارك الله

💛💙🇸🇦🙏#هدف_رونالدو_الاشهرpic.twitter.com/RLBHW8ht2P — نادي القوة الجويه الرياضي (@t___1_9) May 2, 2024

ووصل رونالدو إلى هدفه الرابع في النسخة الحالية لكأس السعودية، وذلك خلال ثلاث مباريات خاضها ضمن البطولة، بينما وصل إلى الهدف رقم 38 هذا الموسم في كافة المسابقات، في 39 مباراة.

يذكر أن مباراة النصر والخليج انتهت بفوز رفاق رونالدو بنتيجة 3-1.

وضرب النصر موعدا في نهائي كأس السعودية مع الهلال بعد فوز الأخير على الاتحاد 2-1.

المصدر: RT