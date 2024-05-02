سجله على الطاير دون أن ينظر إلى المرمى.. هدف رونالدو العالمي يثير تفاعلا واسعا (فيديو)
أثار الهدف الرائع الذي سجله كريستيانو رونالدو للنصر في شباك الخليج خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأربعاء في نصف نهائي كأس السعودية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 16 بطريقة رائعة، بعدما استغل خطأ دفاع الخليج وعدم وجود الحارس في مرماه، ليسدد كرة قوية على الطاير في الشباك وظهره للمرمى.
الاسطورة #كرستيانو_رونالدو— بندرالدبيخي (@bandar_aaz) May 1, 2024
قائد #النصر متبقي له 13 هدف فقط حتى يصل للهدف رقم 900 💪 الان لديه الآن 887 هدف ، الأسطورة التاريخي pic.twitter.com/apvr3FzNMw
ولقي هذا الهدف تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحد مستخدمي منصة "إكس" في تعليقه على هدف رونالدو: "هدف كريستيانو رونالدو مع النصر ضد الخليج بدون النظر إلى المرمى.. سرعة اتخاذ القرار.. سرعة التنفيذ والدقة في التصويب.. هدف عالمي هذا رأيي.. تتفق أو تختلف؟".
هدف كريستيانو رونالدو مع النصر ضد الخليج— محمد جوهر (@MJOHAR83) May 2, 2024
بدون النظر الى المرمى .. سرعة اتخاذ القرار ... سرعة التنفيذ والدقة في التصويب ... هدف عالمي ⚽️🔥
هذا رأي .. تتفق او تختلف ؟ #النصر_الخليج_كاس_الملك
pic.twitter.com/K7ux8oPdlI
وكتب معلق ثان: "هدف جميل من كريستيانو رونالدو على الطاير بدون أن يرى المرمى".
هدف جميل من كريستيانو رونالدو البارحة— AL Kattabi الخطابي (@al_kattabi) May 2, 2024
عالطاير
بدون أن يرى المرمى
النصر 3 - 1 الخليج#الخطابي
—————#ريال_مدريدpic.twitter.com/EGwPIY5pIT
وعلق مستخدم ثالث قائلا: "كل واحد يعلمنا كم مرة أعاد مشاهدة هدف رونالدو الذي يعتبر حاليا حديث كرة القدم في العالم.. عن نفسي أتوقع أكثر من 23 مرة.. الدوران.. السرعة.. الالتفاتة حتى أنه لم يرفع رأسه.. قولوا ما شاء الله تبارك الله".
كل واحد يعلمنا كم مره أعاد مشاهدة الهدف الأشهر ويعتبر حديث كرة القدم في العالم عن نفسي اتوقع اكثر من 23 مره الدوران السرعه الالتفاته حتى انه لم يرفع راسه قولوا ماشاء الله تبارك الله— نادي القوة الجويه الرياضي (@t___1_9) May 2, 2024
💛💙🇸🇦🙏#هدف_رونالدو_الاشهرpic.twitter.com/RLBHW8ht2P
ووصل رونالدو إلى هدفه الرابع في النسخة الحالية لكأس السعودية، وذلك خلال ثلاث مباريات خاضها ضمن البطولة، بينما وصل إلى الهدف رقم 38 هذا الموسم في كافة المسابقات، في 39 مباراة.
يذكر أن مباراة النصر والخليج انتهت بفوز رفاق رونالدو بنتيجة 3-1.
وضرب النصر موعدا في نهائي كأس السعودية مع الهلال بعد فوز الأخير على الاتحاد 2-1.
المصدر: RT