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5 لاعبات عربيات في التشكيلة المثالية للدوري السعودي للسيدات

الرياضة

5 لاعبات عربيات في التشكيلة المثالية للدوري السعودي للسيدات
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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس عن تشكيلة أفضل 11 لاعبة في الدوري المحلي الممتاز للسيدات لموسم 2024/2023.

وضمت التشكيلة المثالية للدوري السعودي للسيدات، 11 لاعبة بينهن خمس عربيات وهن: السعوديتان دانية الشريف (القادسية) وتهاني الزهراني (الشباب)، الجزائرية لينا بوساحة (النصر)، المغربية ابتسام الجرايدي (الأهلي)، والعراقية شوخان صالحي (الهلال).

وشهدت التشكيلة أيضا تواجد أليس كوزي وإليزابيث أدو من غانا، الفنزويلية أوريانا ألتوفي، الأمريكية ليندسي هاريس، البرازيلية رايان ماتشادو والنيجيرية أشلي بلمبتر.

يذكر أن منافسات الدوري السعودي للسيدات اختتمت الأحد الماضي بفوز النصر باللقب للمرة الثانية على التوالي بعد أن جمع 37 نقطة، وتفوق بفارق عشر نقاط عن وصيفه الأهلي.

المصدر: موقع الدوري السعودي

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