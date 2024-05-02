رسميا.. "الكاف" ينهي الجدل بشأن أزمة مباراة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية وأكد أن الفريق المغربي هو المتأهل للنهائي.

وعلى غرار مباراة الذهاب، ألغيت مواجهة الإياب التي كان من المزمع إقامتها الأحد الماضي في مدينة بركان، بسبب احتجاج نادي اتحاد العاصمة الجزائري على قمصان نهضة بركان التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وبعد إلغاء المباراتين، تم اعتبار نهضة بركان فائزا في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0، لكن اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري لكرة القدم طعنا في هذا القرار لدى "الكاف" ومحكمة التحكيم الرياضية.

وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان نشره على موقعه يوم الخميس، توصله بقرار من لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري، والتي عقدت اجتماعها يوم أمس الأربعاء حيث قررت بإجماع أعضائها ما يلي:

– خسارة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد.

– إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة.

– تأهل فريق نهضة بركان رسميا إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الذي ستجمعه بفريق الزمالك المصري يوم 12 مايو بالملعب البلدي بمدينة بركان ومباراة الإياب يوم 19 مايو بالقاهرة.

المصدر: الاتحاد المغربي