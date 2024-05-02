الاتحاد السعودي يهدد مالكوم بمصير رونالدو

تقدم اتحاد جدة بخطاب إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نجم الهلال، مالكوم لقيامه بحركة غير أخلاقية خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس الملك الثلاثاء الماضي.

وكان مالكوم نجم المباراة بلا منازع بصناعته هدفي فوز فريقه على الاتحاد (2-1)، ليهديه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" بعد المباراة، فيديوهات تظهر مالكوم وهو يوجه حركة مشينة لجماهير اتحاد جدة خلال احتفاله مع زملائه بالهدف الثاني الذي سجله سعود عبد الحميد.

وأكد الإعلامي وليد الفراج تقدم إدارة نادي اتحاد جدة بخطاب رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد مالكوم، موضحا عبر برنامج "أكشن مع وليد": "نادي الاتحاد يطالب بإيقاف مالكوم، اللاعب قام بإشارات غير أخلاقية تجاه مدرج الاتحاد، وإذا قررت لجنة الانضباط معاقبة مالكوم، فإن القرار سيشهد إيقاف اللاعب في أولى مباراة قادمة، لن يؤجل الإيقاف إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".

بعد شكوى نادي الاتحاد تجاه لاعب الهلال مالكوم فالعقوبة لو صدرت من لجنة الانضباط ستطبق على اللاعب في أول مباراة رسمية قادمة#أكشن_مع_وليد#الاتحاد_الهلال

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ومن جانبه، أكد المستشار القانوني يعقوب المطير أنه إذا ثبت على مالكوم أن اللقطة صحيحة وغير مفبركة، فإنه سيتم إيقاف الجناح البرازيلي مباراة واحدة، وتغريمه 10 آلاف ريال، مؤكدا أن لجنة الانضباط والأخلاق، تتخذ إجراءاتها الرسمية، إما بناء على لقطة من الناقل الرسمي، أو تقرير مسؤول المباراة، أو إذا كانت هناك شكوى أو احتجاج لدى أحد الأطراف المعنية.

واستشهد المطير بواقعة قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو، وقيامه بتوجيه إشارات غير أخلاقية لجمهور الشباب، ليتقدم الأخير بشكوى رسمية، لتقوم لجنة الانضباط بطلب الإفادة، قبل أن يتم إيقاف رونالدو مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي، و20 ألف ريال لنادي الشباب رسوم تقديم الشكوى.

المصدر: goal + RT