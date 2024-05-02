وفاة المقاتل البطل الروسي كولوميتسيف عن عمر يناهز 37 عاما

توفي بطل الوزن الثقيل في بطولة "هاردكور غراند بريكس" ألكسندر كولوميتسيف عن عمر يناهز 37 عاما.

وبحسب قناة SHOT على منصة "تيليغرام"، توفي المقاتل الروسي فجر الخميس، في مدينة روستوف على نهر الدون، بعد نوبة قلبية أثناء نومه.

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ويشار إلى أن كولوميتسيف وصل من موسكو إلى مسقط رأسه لإجراء عملية جراحية في يده، قبل أن يعثر أقاربه على جثته في شقته بعد فشل محاولاتهم الاتصال به لعدة ساعات.

كولوميتسيف هو بطل روسيا في K-1 و الفنون القتالية المختلطة MMA، والنزالات بالقبضة، وقبل عامين، نال لقب بطولة Hardcore FC Grand Prix للوزن الثقيل.

وسيتم توديع المقاتل غدا الجمعة في مدينة روستوف على أن يوارى الثرى في مدينة أستراخان الروسية.

المصدر: RT