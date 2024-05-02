مارسيلو يعود لطاولة تعاقدات ريال مدريد من أجل نجله

مدد إينزو ألفيس نجل الأسطورة البرازيلية مارسيلو، عقده مع ريال مدريد الإسباني حتى صيف 2027.

والتحق ألفيس بأكاديمية ريال مدريد عام 2017، قبل أن يوقع أول عقد له مع الفريق في ديسمبر 2022.

ورحل مارسيلو البالغ 35 عاما، عن ريال مدريد في عام 2022 بعد مسيرة حافلة شملت العديد من البطولات، لينضم إلى فلومينينسي البرازيلي.

وأعلن إينزو تجديد عقده مع ريال مدريد عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقا: "سعيد بالتوقيع على التجديد مع أفضل نادي في العالم".

Parabéns meu filho por mais um objetivo alcançado!

Alegria, trabalho e responsabilidade 💜



Vamo q vamo 💪🏾⚽️@realmadridpic.twitter.com/LCQCoPeXpi — Marcelotwelve (@MarceloM12) May 1, 2024

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وحضر مراسم التوقيع والده مارسيلو، كذلك والدته، فيما هنأ فينيسيوس جونيور، اللاعب الناشيء بتجديد عقده، بتعليق عبر المنشور الذي نشره على "إنستغرام".

وبات ينظر لإينزو على أنه أحد جواهر النادي الملكي، بعد تطوره المذهل، وهو الآن أحد أكثر المهاجمين الواعدين في فالديبيباس، ويتألق مع الفئات الدنيا للفريق الإسباني، وسجل 17 هدفا في فريق "كاديت ب".

يذكر أن ألفيس المولود عام 2009، تم استدعاؤه في أبريل الماضي، للمشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 15 عاما.

المصدر: "وسائل إعلام"