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شاهد.. رد فعل الأمير تركي بن سلمان بعد هدف رونالدو العالمي في شباك الخليج

الرياضة

شاهد.. رد فعل الأمير تركي بن سلمان بعد هدف رونالدو العالمي في شباك الخليج
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حرص الأمير تركي بن سلمان على التواجد في ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض لمتابعة مواجهة نادي النصر وضيفه الخليج يوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي لكأس الملك.

وانتهت المواجهة بفوز النصر بنتيجة 3-1، بينها ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل رونالدو هدف التقدم للنصر في الدقيقة 16 بطريقة رائعة، بعدما استغل خطأ دفاع الخليج وعدم وجود الحارس في مرماه، ليسدد كرة قوية في الشباك وظهره للمرمى.

والتقطت عدسات كاميرات مباراة النصر والخليج، فرحة الأمير تركي بن سلمان بهدف رونالدو، حيث ظهر وهو يحتفل في مقصورة كبار الشخصيات بالملعب ويصفق بحرارة.

المصدر: RT

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