 
مباشر

الدوري المصري.. الأهلي يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة الإسماعيلي

الرياضة

الدوري المصري.. الأهلي يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة الإسماعيلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgj9

استعاد الأهلي حامل اللقب نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه الإسماعيلي 2-1 ضمن المرحلة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو وإمام عاشور ثنائية الأهلي بواقع هدف في كل شوط، فيما قلص قائد الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي النتيجة من ركلة جزاء قبل النهاية بربع ساعة.

وأنهى الإسماعيلي المباراة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه محمد نصر قبل النهاية بدقيقة واحدة لاعتراضه على حكم اللقاء أحمد الغندور بصورة غير لائقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة ليستمر في المركز الـ11، ويملك الفريق الأحمر 8 مباريات مؤجلة بسبب مشاركاته الخارجية، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة من 20 مباراة في المركز الـ13.

وكان الأهلي خسر ديربي القاهرة أمام غريمه التقليدي الزمالك 1-2 منتصف الشهر الماضي في آخر تجربة له محليا قبل أن يركز اهتمامه على مسابقة دوري أبطال إفريقيا حيث نجح في بلوغ النهائي القاري للمرة الـ17 في تاريخه بتخطيه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وسيلاقي الترجي التونسي في 18 و25 مايو الحالي ذهابا وايابا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا