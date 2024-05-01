الدوري المصري.. الأهلي يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة الإسماعيلي

استعاد الأهلي حامل اللقب نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه الإسماعيلي 2-1 ضمن المرحلة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وسجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو وإمام عاشور ثنائية الأهلي بواقع هدف في كل شوط، فيما قلص قائد الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي النتيجة من ركلة جزاء قبل النهاية بربع ساعة.

بيرسي تاو بالتخصص🔥.. مزيكا معلول وإمام🎶.. وريمونتادا غير مكتملة من الدراويش😞.. اتفرج على أهداف قمة المارد الأحمر والدراويش pic.twitter.com/8Jue1TmNOn — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024

وأنهى الإسماعيلي المباراة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه محمد نصر قبل النهاية بدقيقة واحدة لاعتراضه على حكم اللقاء أحمد الغندور بصورة غير لائقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة ليستمر في المركز الـ11، ويملك الفريق الأحمر 8 مباريات مؤجلة بسبب مشاركاته الخارجية، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة من 20 مباراة في المركز الـ13.

وكان الأهلي خسر ديربي القاهرة أمام غريمه التقليدي الزمالك 1-2 منتصف الشهر الماضي في آخر تجربة له محليا قبل أن يركز اهتمامه على مسابقة دوري أبطال إفريقيا حيث نجح في بلوغ النهائي القاري للمرة الـ17 في تاريخه بتخطيه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وسيلاقي الترجي التونسي في 18 و25 مايو الحالي ذهابا وايابا.

المصدر: وكالات