تشكيلة النصر ضد الخليج.. رونالدو ومحمد شريف وجها لوجه في نصف نهائي كأس الملك

أعلن مدرب نادي النصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو عن تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه الخليج، مساء اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيلة النصر.

وأتت تشكيلة النصر كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغنام - إيمريك لابورت - عبد الإله العمري - أليكس تيليس.

الوسط: بروزوفيتش - أيمن يحيى - عبد الله الخيبري - أوتافيو.

الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

وعلى الجانب الآخر، تقدم المهاجم الدولي المصري محمد شريف التشكيلة الأساسية للخليج التي ضمت أيضا الأسماء التالية:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: غانغ - محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريتشو.

الوسط: خالد ناري - إيجور رودريجيز - فابيو مارتينيز - منصور حمزي - سعيد آل حمسل.

الهجوم: محمد شريف.

وسيلعب المتأهل من هذه المباراة في النهائي مع الهلال الذي تخطى اتحاد جدة بنتيجة 2-1.

المصدر: RT