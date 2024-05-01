نوير وأنشيلوتي يعلقان على تعادل بايرن ميونخ وريال مدريد

علق قائد وحارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير على تعادل فريقه مع ضيفه ريال مدريد 2-2 أمس الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال الحارس المخضرم للصحفيين بعد المباراة "هذا (التعادل) جيد. لا تزال الأمور بين أيدينا".

إقرأ المزيد

وتابع "كنا نفضل الفوز طبعا. بحسب مجريات المباراة كنا نستحق الخروج فائزين. سنركز على مباراة العودة. سيذهب الفائز إلى النهائي".

أما مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي فاعتبر أنها "نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب، لكن لم يتقرر أي شيء. بايرن يمتلك جودة مرتفعة. يملكون لاعبين مثل (جمال) موسيالا أو (لوروا) سانيه قادرين على إيذائنا".

يذكر أن ريال مدريد سيستضيف نظيره بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

المصدر: أ ف ب