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اتحاد جدة السعودي يستقر على بديل صلاح

الرياضة

اتحاد جدة السعودي يستقر على بديل صلاح
AP
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كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع نجم كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض فشله في ضم المصري محمد صلاح من ليفربول.

وحاول اتحاد جدة التعاقد مع صلاح خلال الميركاتو الصيفي لعام 2023 لكنه لم يوفق في ذلك بسبب تشبث نادي ليفربول بنجمه المصري.

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وأكد موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، قبل أيام أن صلاح لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم مشادته الأخيرة مع مدربه في ليفربول، يورغن كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2025 على أقل تقدير، بناء على رغبة مشتركة للنجم المصري وإدارة "الريدز".

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، فإن إدارة اتحاد جدة حددت النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين المحترف في صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كبديل محتمل لتعزيز خط الهجوم.

وأوضح "صلاح يظل هو الهدف الأساسي في الاتحاد، لكن بالنظر إلى أن الأمور تسير بوتيرة بطيئة، فإن نجم توتنهام يظهر كبديل جديد مهم".

المصدر: حساب رودي غاليتي على منصة "إكس"

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