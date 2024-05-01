اتحاد جدة السعودي يستقر على بديل صلاح

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع نجم كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض فشله في ضم المصري محمد صلاح من ليفربول.

وحاول اتحاد جدة التعاقد مع صلاح خلال الميركاتو الصيفي لعام 2023 لكنه لم يوفق في ذلك بسبب تشبث نادي ليفربول بنجمه المصري.

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وأكد موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، قبل أيام أن صلاح لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم مشادته الأخيرة مع مدربه في ليفربول، يورغن كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2025 على أقل تقدير، بناء على رغبة مشتركة للنجم المصري وإدارة "الريدز".

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، فإن إدارة اتحاد جدة حددت النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين المحترف في صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كبديل محتمل لتعزيز خط الهجوم.

🚨🎯 #AlIttihad have identified #Son as a possible reinforcement to strengthen their attack. 🇸🇦



📈 #Salah remains the main target, but considering that things are going at a slow pace for him, the #Tottenham player is emerging as an important new alternative. 🐓⚽ #Transferspic.twitter.com/XulgnORblp — Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 1, 2024

وأوضح "صلاح يظل هو الهدف الأساسي في الاتحاد، لكن بالنظر إلى أن الأمور تسير بوتيرة بطيئة، فإن نجم توتنهام يظهر كبديل جديد مهم".

المصدر: حساب رودي غاليتي على منصة "إكس"