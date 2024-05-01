هاري كين يكشف عما قاله له بيلينغهام قبل تسجيله ركلة الجزاء في شباك ريال مدريد (فيديو)

كشف الهداف الإنجليزي لبايرن ميونخ هاري كين أن مواطنه نجم ريال مدريد جود بيلينغهام، حاول تشتيت تركيزه خلال تنفيذه ركلة جزاء في مباراة فريقيهما ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفيما كان كين يستعد لتنفيذ ركلة جزاء منحت فريقه التقدم 2-1 في الدقيقة 57، قبل انتهاء المباراة بالتعادل 2-2، اقترب منه بيلينغهام هامسا في أذنه.

Nothing was going to distract Harry Kane from getting his goal 😤 pic.twitter.com/mR05vjxCPH — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 30, 2024

وسجل كين ركلة الجزاء مرسلا الحارس أندريه لونين إلى الاتجاه المعاكس، وذلك قبل أن يمنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد من نقطة الجزاء أيضا قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وقال كين عن لقطته مع بيلينغهام "في تلك اللحظة لم أنتبه لما قاله. تحدثت إليه بعد ذلك وكشف أنه قال لي: أعرف أنك ستسدد إلى اليسار".

وتابع "كان (بيلينغهام) يحاول أن يقول ذلك إلى الحارس.. في أرض الملعب لم أعرف (ما قاله). عرفت أنه كان متواجدا دون أن أدرك مضمون كلامه".

كين الذي أرسل الكرة إلى اليسار قال إنه رأى "الحارس يتقدم باكرا ونجحت في وضع الكرة.. بطبيعة الحال، كانت ركلة جزاء جميلة بالنسبة لي".

يذكر أن ريال مدريد سيستضيف نظيره بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد لتحديد المتأهل منهما للنهائي.

المصدر: وكالات