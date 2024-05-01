نجم ريال مدريد يفاجئ المذيعة كاتي أبدو على الهواء بعد لقاء بايرن ميونخ (فيديو)

فاجأ نجم خط الوسط الفرنسي أورلين تشواميني المذيعة البريطانية الشهيرة كاتي أبدو بعد مباراة فريقه ريال مدريد ضد مضيفه بايرن ميونخ أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، أجرى تشواميني مقابلة تلفزيونية مع شبكة "cbs sports"، حيث سأله المراسل في نهايتها: "من مقدم البرامج المفضل لك منا (في شبكة cbs sports)؟، ليرد الدولي الفرنسي: "سأقول كاتي أبدو، السيدات أولا".

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وبدت كاتي أبدو متفاجئة من تصريح تشواميني قبل أن تبتسم وتوجه له التحية بخجل.

وتقدم كاتي أبدو برنامجا رياضيا شهيرا على شبكة "cbs sports" برفقة نجوم كرة قدم سابقين وهم الفرنسي تييري هنري، والثنائي الإنجليزي جيمي كاراغر وميكا ريتشاردز

وتعد كاتي أبدو من أشهر المذيعات في عالم كرة القدم حيث سبق له تقديم العديد من الحفلات التي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم على غرار حفل "الفيفا" لعام 2014.

المصدر:"cbs sports"