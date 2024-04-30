الروسية دياتشكوفا تنهي تحضيراتها للقتال على حزام بطلة "ONE" في الملاكمة التايلاندية

تستعد الروسية ناتاليا دياتشكوفا للمشاركة في النزال الرئيس لحدث "وان فايت نايت 22" في الرابع من مايو المقبل في ملعب "لومبيني" الشهير بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتتحدى دياتشكوفا بطلة المنظمة بالمواي تاي في وزن القشة، السويدية سميلا سونديل.

ومنذ انضمامها إلى منظمة "ONE"، حققت دياتشكوفا أربعة انتصارات نظيفة، ثلاثة منها بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وتمتلك دياتشكوفا، البالغة 29 عاما، سجلا احترافيا قويا يتكون من 30 فوزا وأربع هزائم.

إلا أنها ستخوض اختبارا صعبا ضد النجمة السويدية الشابة سونديل، البالغة 19 عاما، الملقبة بـ"الإعصار"، والتي فازت أيضا بجميع النزالات الأربعة التي خاضتها في منظمة "ONE"، من ضمنها انتصار بالفنية القاضية على بطلة وزن الذرة أليشا هيلين رودريغيز.

ويشارك في حدث "وان فايت نايت 22" أيضا الروسي دميتري منشيكوف الذي يواجه التايلاندي سينساموت كلينمي في نزال قد يحدد هوية المتحدي القادم على حزام بطل الوزن الخفيف بالمواي تاي.

كما يخوض المغربي زكريا الجماري نزاله الثاني في منظمة "ONE"، بعد تعرضه للخسارة في لقائه الأول على يد الروسي علي سالدوييف.

وهذه المرة يواجه الجماري خصمه التايلاندي ثونغبون بك ساينشاي.

يذكر أن عرض "وان فايت نايت 22" يتضمن 11 نزالا في الفنون القتالية المختلطة والكيك بوكسينغ والمواي تاي ومصارعة الإخضاع.

المصدر: RT