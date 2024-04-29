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"هاتريك" ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على فالنسيا واستعادة وصافة "الليغا"

الرياضة

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حقق نادي برشلونة فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه فالنسيا بنتيجة 4-2 في ختام مباريات المرحلة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين.

وفرض المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجما للمباراة بتسجيله "هاتريك" (ثلاثية) لبرشلونة في الدقائق 50، 82، و90.

وكان فيرمين لوبيز هو من افتتح باب التسجيل لـ"البارسا" في الدقيقة 22، بينما سجل هوغو دورو، وبيبيلو (من ضربة جزاء) هدفي فالنسيا في الدقيقتين 27 و38.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، طرد حارس مرمى فالنسا، جيورجي مامارداشفيلي، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة ليستعيد المركز الثاني من جيرونا (71 نقطة) الذي تراجع للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 47 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT

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