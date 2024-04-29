كراسنودار بعشرة لاعبين يتعادل مع كريليا سوفيتوف ويرتقي إلى صدارة الدوري الروسي

عاد نادي كراسنودار "المنقوص" بتعادل ثمين من ملعب مضيفه كريليا سوفييتوف (0-0) في مباراة جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وشهد اللقاء تسجيل مدافع كراسنودار سيرغي فولكوف هدف التقدم لفريقه في الدقيقة الثامنة، لكن الحكم سيرغي كاراسييف قرر إلغاءه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، بداعي وجود لمسة يد قبل إحراز الهدف.

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واضطر كراسنودار إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد لاعبه فولكوف لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التعادل، رفع كراسنودار رصيده إلى 50 نقطة ولحق بزينيت بطرسبورغ في صدارة الدوري الروسي، فيما وصل كريليا سوفيتوف للنقطة الـ40 في المركز السادس.

المصدر: sportbox