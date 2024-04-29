الاتحاد المغربي لكرة القدم يوجه رسالة لنهضة بركان بعد بلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

وجه الاتحاد المغربي رسالة تهنئة لنهضة بركان بعد بلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية إثر انسحاب منافسه اتحاد العاصمة الجزائري من المباراة التي كان من المقرر أن تجمعهما أمس.

وعلى غرار مباراة الذهاب، ألغيت مواجهة الإياب بسبب احتجاج نادي اتحاد العاصمة الجزائري على قمصان نهضة بركان التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

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وبعد إلغاء المباراتين، تم اعتبار نهضة بركان فائزا في مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي بنتيجة 3-0 ليبلغ المباراة النهائية.

وقال الاتحاد المغربي في رسالته لنهضة بركان: "يتقدم السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء المكتب المديري للجامعة بتهنئة فريق نهضة بركان بعد تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية الإفريقية)، إثر انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري من إجراء المباراة التي كان من المنتظر أن تجمعهما بالملعب البلدي بمدينة بركان (أمس الأحد)".

وسيواجه نهضة بركان في المباراة النهائية الزمالك المصري الذي تجاوز فريق دريمز الغاني (3-0).

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم