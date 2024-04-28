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شاهد.. عمر السومة يعمق جراح معيذر

الرياضة

شاهد.. عمر السومة يعمق جراح معيذر
@alarabi_club
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قاد النجم السوري عمر السومة فريقه العربي للفوز على ضيفه معيذر (3-4) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة 22 والأخيرة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وأحرز عمر السومة هدفين للعربي في الدقيقتين (22 من ركلة جزاء، 85)، بينما تكفل زميله القطري عبد الله معرفي بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 77، في حين جاء الهدف الرابع بـ"نيران صديقة" سجله فؤاد صالح خطأ في مرماه بحلول الدقيقة التاسعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع.

أما ثلاثية نادي "معيذر" فقد حملت توقيع كل من، الروماني دينيس البيك، والمغربي أيمن حسوني، والبرازيلي تياغو، في الدقائق (13، 48، 79) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على استاد الثمامة.

واحتل عمر السومة المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، متأخرا بفارق 4 أهداف خلف الجزائري ياسين براهيمي مهاجم الغرافة، وبفارق 7 أهداف عن المتصدر أكرم عفيف مهاجم ناي السد بطل الدوري برصيد.

ورفع نادي العربي رصيده بعد هذا الفوز إلى 29 نقطة، واكتفى بالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري للموسم (2023-2024).

 بينما توقف رصيد فريق معيذر عند 14 نقطة واحتل المركز الثاني عشر والأخير، ليهبط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

المصدر: RT 

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