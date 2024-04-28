روسيا.. دينامو يهزم زينيت ويشعل المنافسة على تصدر الدوري

أشعل فريق دينامو موسكو المنافسة على صدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على ضيفه زينيت بطرسبورغ بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 26 للدوري.

ويدين فريق العاصمة موسكو بالفضل في انتصاره لمهاجمه قسطنطين تيوكافين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وحقق نادي دينامو موسكو بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويعزز موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، مني فريق زينيت بطرسبورغ بالهزيمة الثانية تواليا، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة، ويحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط، عن وصيفه كراسنودار، قبل مباراته أمام مضيفه كريليا سوفيتوف مساء غد الاثنين.

المصدر: RT