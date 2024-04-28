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سبارتاك يهزم لوكوموتيف في "ديربي" العاصمة موسكو

الرياضة

سبارتاك يهزم لوكوموتيف في
Sputnik /Павел Бедняков
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كسب فريق سبارتاك "ديربي" موسكو ضد جاره لوكوموتيف (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز هدفي سبارتك كل من اللاعبين، الكونغولي ثيو بونغوندا، والباراغوياني خيسوس ميدينا، والروسي دانييل خلوسيفيتش، في الدقيقتين (44 من ضربة جزاء، 56، 67) على الترتيب.

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بينما سجل ثنائية فريق لوكوموتيف كل من المهاجمين، تيمور سوليمانوف، وفلاديسلاف سارفيلي، عند الدقيقتين (50، 71) على الترتيب، من زمن اللقاء.

ورفع فريق سبارتاك موسكو رصيده بعد هذا الفوز إلى 42 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب متجاوزا فريق لوكوموتيف بفارق نقطة واحدة، وبانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT

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