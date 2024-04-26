صراع أوروبي على صفقة جزائرية

بات نجم منتخب الجزائر محمد الأمين عمورة هدفا للعديد من الأندية الأوروبية في ظل العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم.

وانضم محمد الأمين عمورة لصفوف يونيون سانت جيلواز البلجيكي الصيف الماضي، ليعوض رحيل فيكتور بونيفاس إلى باير ليفركوزن.

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وخاض الدولي الجزائري 23 مباراة في الدوري البلجيكي هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 17 هدفا.

كما تألق في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا وصنع آخر أمام ليفربول في دور المجموعات، إضافة إلى هز الشباك أمام تولوز.

وبحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن الأمين عمورة يتمتع باهتمام آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ للحصول عليه.

كما يتمتع اللاعب البالغ 23 عاما، باهتمام برايتون الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وأضافت الشبكة أن الفريق البلجيكي يرغب في الحصول على 20 مليون يورو، للسماح برحيل الأمين عمورة، علما بأنه انضم للفريق مقابل 4 ملايين فقط.

المصدر: "وسائل إعلام"