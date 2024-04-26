باريس يؤجل احتفاله بلقب الدوري الفرنسي

كشف تقرير صحفي موعد تسليم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

وشددت صحيفة "ليكيب" على عدم وجود حفل ومراسم تتويج، حال انتصار باريس سان جيرمان على ضيفه لوهافر، السبت المقبل.



ويحتاج البي إس جي للفوز أو التعادل أمام لوهافر، لحسم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي للمرة 12 في تاريخه.

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وأضافت أن لقب الدوري الفرنسي لن يكون متواجدا أيضا في ملعب حديقة الأمراء، خلال لقاء باريس ولوهافر.



ولفتت إلى أن مراسم التتويج باللقب ستكون عقب مباراة البي إس جي ضد تولوز ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري، في 11 مايو المقبل.



ويعتلي باريس سان جيرمان، قمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو.

المصدر: "وسائل إعلام"