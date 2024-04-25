شاهد.. دي بروين يحرز هدفا على طريقة الهولندي الطائر فان بيرسي

ساهم النجم البلجيكي كيفن دي بروين في فوز فريقه مانشستر سيتي العريض على مضيفه برايتون (4-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الخميس، ضمن الجولة 29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم البلجيكي كيفين دي بروين هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي مبكرا عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رأسية رائعة.

وجاء هدف دي بروين بطريقة مشابهة لذلك الهدف الأسطوري الذي أحرزه النجم الهولندي الطائر روبين فان بيرسي في مرمى الأسطورة إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا، يوم 13 يونيو 2014، في المباراة الافتتاحية لمونديال البرازيل 2014، عندما حول الهولندي دالي بليند كرة عرضية من منتصف الملعب لزميله المهاجم الطائر، ليسبح في الهواء ويتابعها إلى داخل شباكه من فوق رأس كاسياس.

دي بروين على طريقة فان بيرسي 😳 pic.twitter.com/iEJxBLCaoK — 7 (@mk1_7k) April 25, 2024

الشبه كبير … لكن يظل هدف الـ بيرفكت

فان بيرسي مختلف بكل شيء .



pic.twitter.com/tyZKmUyzOR — عبدالله البلوشي (@LaBlooshi) April 25, 2024

وقاد فان بيرسي منتخب بلاده لقلب تأخره بهدف إلى فوز بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على حامل اللقب، ليرد المنتخب الهولندي اعتباره بعد خسارته بهدف وحيد في المباراة النهائية لمونديال جنوب إفريقيا عام 2010، على يد المنتخب الإسباني بالذات.

وأبدى المهاجم الهولندي الطائر سعادته البالغة بالفوز، في مقابلة تليفزيونية له عقب اللقاء، بقوله: "إنه أمر لا يصدق، لكل الهولنديين، الحلم تحول إلى حقيقة، لا أستطيع أن أفسر ما حدث، ولكنه أمر رائع".

وأعلن روبن فان بيرسي، اعتزال كرة القدم في صفوف فريقه فينورد الهولندي، في أواسط مايو 2019، بعد مسيرة كروية حافلة بالإنجازات.

Robin van Persie received a guard of honour as he was subbed off in his last ever game! 👏👏 pic.twitter.com/Ev1XLPO1M8 — Soccer AM (@SoccerAM) May 12, 2019

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فقد توج المهاجم الهولندي الطائر بجائزة الحذاء الذهبي مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، واشتهر بأهدافه الجميلة خلال مسيرته، وسجل أحد أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم، في مرمى منتخب إسبانيا، في دور المجموعات لمونديال البرازيل 2014.

كما فاز فان بيرسي بالعديد من الألقاب الجماعية خلال مسيرته، أبرزها لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد، وكأس الاتحاد مع أرسنال، إضافة إلى كأس الرابطة برفقة "الشياطين الحمر" و"المدفعجية"، وكأس الاتحاد الأوروبي مع فينورد.

وشارك روبن فان بيرسي خلال مسيرته الكروية، في 597 مباراة، مع الأندية والمنتخب الهولندي، وسجل فيها 324 هدفا، وصنع 98 هدفا.

المصدر: RT