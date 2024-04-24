مصادر: الـ"كاف" يفكر في تأجيل كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى تأجيل نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لموعد لاحق، وفقا لما كشفت عنه مصادر إعلامية في الساعات القليلة الماضية.

وكان من المنتظر أن تقام نهائيات النسخة الـ35 من مسابقة كأس أمم إفريقيا صيف عام 2025، لكن يبدو أن عدة عوامل دفعت الـ"كاف" لدراسة فكرة تأجيلها.

وستمثل البطولة القارية بروفة قوية للمغرب البلد الواقع في شمال إفريقيا قبل استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2030، التي ستقام بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.

وكشف موقع "البطولة" المغربي نقلا عن الصحفي ميكي جونيور، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي سيعقد جلسة عمل خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تحديد الموعد النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025.

ووفقا لنفس المصدر، فإن كل المؤشرات تؤكد أن البطولة سيتم ترحيلها لبداية العام 2026 لتقام في فصل الشتاء، كما كان عليه الحال في النسختين الأخيرتين بالكاميرون وكوت ديفوار على الترتيب.

هذا الموعد الجديد سيثير غضب الفرق الأوروبية التي تدفع منذ فترة طويلة باتجاه تنظيم البطولة في الصيف، حتى لا تحرم من نجومها الأفارقة في فترة مهمة من الموسم الكروي.

وشهدت النسخ الأخيرة من كأس أمم إفريقيا تأجيلات لأسباب عدة، من بينها عدم جاهزية الملاعب بجانب الظروف المناخية الصعبة في بعض البلدان.

ما هو سبب التأجيل؟

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أكدت مصادر عدة أن هذا التأجيل الجديد يأتي بسبب إجراء منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في صيف العام المقبل.

ويسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتوفير أفضل الظروف لإنجاح البطولة، بحكم صعوبة إجبار اللاعبين على خوض مسابقتين قويتين خلال فترة الراحة بين الموسمين.

وستكون إفريقيا ممثلة بـ4 أندية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي خلال مونديال الأندية، كما تضم معظم الفرق الأوروبية بشكل خاص في صفوفها نجوما من القارة السمراء.

المصدر: وسائل إعلام