هجوم عنيف على النادي الأهلي المصري

دشن عدد من جماهير الأهلي، هاشتاغا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمطالبة إدارة القلعة الحمراء بفسخ التعاقد الإعلاني مع شركة المشروبات الغازية كوكاكولا.

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وتحت هاشتاغ بعنوان "افسخ التعاقد يا أهلي"، نشر عدد من جماهير الأهلي عدة منشورات طالبوا فيها إدارة النادي بضرورة إلغاء التعاقد الإعلاني، والذي يظهر من خلاله شعار النادي الأهلي على عبوات المياه الغازية التي تصنعها شركة كوكاكولا. ورفع المشاركون من جماهير الأهلي في الهاشتاغ شعار "الدم واحد"، وذلك في إشارة إلى تضامنهم مع شهداء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، حيث ربطت الجماهير المشاركة في الهاشتاغ بين شهداء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وشهداء جماهير الأهلي في واقعة ملعب بورسعيد الشهيرة والبالغ عددهم 74 شهيدا.

كذلك دشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي إكس، هاشتاغا بعنوان "نادي المبادئ"، تضمن بعض التغريدات عليه انتقادا لظهور شعار الأهلي على علب المياه الغازية التي تصنعها شركة كوكاكولا، رغم كونها من الشركات المشمولة في حملات المقاطعة الجماهيرية لعدد من الماركات، التي تم اعتبارها داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بعدما تداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر استهداف المقاومة الفلسطينية حشودا إسرائيلية شرق محافظة الوسطى، بقميص أحد أعرق الأندية المصرية نادي الزمالك المصري.

المصدر: RT