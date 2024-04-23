وزير الرياضة الروسي يعلق على فوز مواطنته في ماراثون بسويسرا

صرح وزير الرياضة الروسي، أوليغ ماتيتسين، بأن فوز مواطنته العداءة دينا ألكسندروفا في ماراثون زيوريخ، يمكنه أن يلهم الرياضيين الروس.

ونقلت وكالة تاس عن ماتيسين، قوله: "من المهم، في ظل ظروف قيود العقوبات، أن يسترشد منظمو الماراثون في المقام الأول بالمبدأ الرياضي، ويواصل رياضيونا إسعاد جماهيرهم بانتصاراتهم المشرقة على الساحة الدولية".

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وأضاف وزير الرياضة الروسي: "فليكن هذا الانتصار دافعا قويا وإلهاما للعديد من الرياضيين".

وقطعت العداءة دينا ألكسندروفا مسافة ماراثون زيوريخ، البالغ 42 كيلومترا 195 مترا، والذي جرى يوم الأحد الماضي، خلال ساعتين و29 دقيقة، وهو الفوز الأول لها خلال مسيرته الاحترافية.

واحتلت العداءة الإثيوبية سيركالم منجيستي المركز الثاني بزمن قدره (2:34.09 ساعة)، وتلتها الكينية نعومي جيبكوجي مايو في المركز الثالث.

المصدر: RT