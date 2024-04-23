رئيس الاتحاد الألماني يوضح سبب تجديد عقد ناغلسمان

أكد بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني أن تمديد عقد يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الأول حتى كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك جاء في وقت مثالي حيث يجلب الاستقرار للماكينات.

وجرى تعيين ناغلسمان، 36 عاما، المدرب السابق لبايرن ميونخ، في منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في الخريف الماضي، خلفا لهانزي فليك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

🔴📰 | Julian Nagelsmann has featured highly on #mufc's shortlists in the past and even now there is great admiration for him.



However, even before he extended his contract, there was a recognition among the hierarchy that the current squad is not set-up for a coach who often… pic.twitter.com/SB2in0plUT — UtdDistrict (@UtdDistrict) April 23, 2024

إقرأ المزيد

وقال نويندورف في تصريحات صحفية في برلين حيث كان يهدي فريق بايرن ميونخ للسيدات جائزة سيب هيربرغر للإسهامات الإجتماعية: "هذا يجلب الهدوء اللازم. ليس لدينا أي نقاشات شخصية حول بطولة أوروبا في بلادنا. هذا هو كل ما يدور حوله الأمر. التركيز على الجانب الرياضي للأشياء الآن".



وقاد ناغلسمان، المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا، وهولندا وديا الشهر الماضي، ليعيد بعضا من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية.



وعلق نويندورف بالقول: "من الواضح أن هاتين المباراتين أثارتا شيئا في البلاد، وليس هناك أنجح من النجاح".



وختم: "لقد منح الكثير من الناس الثقة في قدرتنا على الظهور بشكل جيد في البطولة. أعتقد أنه من الممكن الشعور بذلك بشكل عام. التوقعات زادت بشكل كبير".

المصدر: "وكالات"