حقيقة المقاطعة الكولومبية للدوري السعودي بسبب أزمة الهلال والأهلي

أثارت إحدى الصحف الكولومبية الجدل أمس الاثنين بسبب تصريحات مزعومة "تعرضنا للإهانة" من طاقم التحكيم الذي كان مكلفا بإدارة كلاسيكو الهلال والأهلي، في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقامت الرابطة السعودية المحترفة بتأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، في الجولة الـ28 بمسابقة الدوري، من يوم الجمعة الماضي إلى 6 مايو لمنح الهلال "راحة"، قبل مواجهة إياب نصف نهائي أبطال آسيا، أمام العين الإماراتي.

ونفى الحكم الدولي الكولومبي ويلمار رولدان، شعوره هو أو طاقمه بـ"الإهانة"، بعد تأجيل المباراة، قائلا: "الصحيفة التي نشرت هذا الخبر، تبحث عن الإثارة فقط".

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ويلمار كذب أيضا في تصريحات مع صحيفة "الرياضية" السعودية، مقاطعته هو أو طاقم التحكيم الكولومبي، لإدارة المباريات في الدوري السعودي للمحترفين، مثلما تردد في الساعات الماضية، مؤكدا على أنه شرف لهم، العمل في مسابقة تضم كل هؤلاء النجوم العالميين.

وأكد الحكم الكولومبي، على عدم صحة أنباء علمه بتأجيل المباراة، بعد وصوله إلى السعودية، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يأتي إلى البلاد، من خلال إحدى الدول الأوروبية.

وكشف وليمار، عن أنه علم بخبر التأجيل، أثناء تواجده في هذه الدولة الأوروبية، ليعود بعدها إلى بلاده كولومبيا، دون أن يصل إلى السعودية، من الأساس.

المصدر: goal