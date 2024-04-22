صافرة كويتية تدير القمة السعودية الإماراتية

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم كويتي لقيادة المباراة المصيرية بين نادي الهلال السعودي وضيفه العين الإماراتي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا.

وسيتولى حكم الساحة الكويتي أحمد العلي إدارة المواجهة، بمعاونة الثنائي عبد الهادي العنزي وأحمد عباس، فيما سيكون العراقي محمد سراي الحكم الرابع.

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كما تم تعيين عبد الله جمالي، الحكم الكويتي، للإشراف على تقنية الفيديو المساعد "VAR"، بالتعاون مع مواطنه هاشم الإبراهيم.

وستتجدد المواجهة بين الهلال والعين يوم الثلاثاء، على ملعب “المملكة أرينا”، ضمن إياب الدو قبل النهائي للبطولة.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بمدينة العين، انتهى بفوز عريض للفريق الإماراتي على ضيفه الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المصدر: وكالات