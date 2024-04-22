أراوخو يكشف عن آخر تطورات أزمته مع غوندوغان

صرح الأوروغواني رونالد أراوخو مدافع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن أزمته مع زميله الألماني إلكاي غوندوغان قد انتهت بعد أن اعتذر الأخير عما بدر منه.

وتعرض أراوخو للطرد في بداية مباراة فريقه برشلونة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-4) التي جمعتهما في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتقد غوندوغان زميله أراوخو بشكل علني بعد تعرضه للطرد في بداية المواجهة، مشيرا إلى أن لقطة طرد المدافع الأوروغوياني لم تكن مبررة لأن برشلونة كان الأفضل ولا يزال متقدما، وحتى إذا سجل باركولا الهدف لكانت النتيجة لصالح "البلوغارنا"، ولكن تصرف أراوخو تسبب في خروج الفريق.

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وخرج أراوخو للرد على انتقاد غوندوغان، قائلا: "هناك قواعد وأخلاقيات داخل غرفة الملابس، وينبغي أن نحترمها، وعلينا أن نسوي حساباتنا في الغرف المغلقة وليس على صفحات الجرائد".

وعاد رونالد أراوخو عقب انتهاء مباراة "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد (2-3) مساء أمس الأحد، للحديث عن الأمر مجددا، حيث أعلن عن انتهاء الأزمة بينه وبين غوندوغان.

وقال أراوخو: "لقد تم توضيح كل شيء مع إلكاي غوندوغان، لقد تحدثت معه واعتذر. كل شيء على ما يرام".

المصدر: وسائل إعلام