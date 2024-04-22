رد رسمي من لجنة المسابقات بشأن تأجيل الاتحاد والهلال في كأس الملك

حسمت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، موقفها من تأجيل مباراة الهلال ضد الاتحاد التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الملك السعودي.

وتقام مباراة الهلال ضد الاتحاد التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك السعودي للموسم الحالي، على ملعب الملك عبد الله.

وسبق وطلب نادي الاتحاد من لجنة المسابقات في خطاب رسمي، تأجيل مباراته المرتقبة أمام نظيره الهلال في بطولة كأس الملك السعودي، لهذا الموسم.

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واستند اتحاد جدة في طلبه لتأجيل المباراة، إلى معاناته من عدة غيابات على خلفية لاعبيه الموجودين رفقة بعثة منتخب السعودية الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

ويغيب عن اتحاد جدة بسبب المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عاما، خمسة من لاعبيه، هم: عوض الناشري، وفيصل الغامدي، وزكريا هوساوي، وأحمد الغامدي، ومروان الصحفي.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن لجنة المسابقات أرسلت خطابا رسميا لنادي الاتحاد أكدت من خلاله رفضها طلب تأجيل المباراة.

كما أشارت صحيفة الرياضية إلى أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال خارج حسابات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، قبل المواجهة الحاسمة أمام العين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب "المملكة أرينا"، غدا الثلاثاء، في الرياض، لعدم شفائه تماما من الإصابة التي غيبته عن المشاركة في المباريات الماضية.

وأضافت الصحيفة: "اللاعب سيغيب أيضا عن الزعيم أمام الفتح، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري السعودي، الجمعة، في حين سيخضع لاختبارات طبية وفنية قبل أيام من مباراة الأزرق العاصمي أمام العميد في نصف نهائي كأس الملك، 30 أبريل الجاري".

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، في الـ30 من أبريل الجاري، في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة.

المصدر: "صحيفة الرياضية السعودية"