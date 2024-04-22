سان جيرمان يكرم قائد فريقه بمنحه برج إيفل (فيديو)

كرم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق على هامش مواجهة أولمبيك ليون مساء أمس الأحد في الدوري.

واحتفل النادي الباريسي بالفوز على ليون بنتيجة 4-1 في الجولة 30 بتكريم ماركينيوس كأكثر اللاعبين تمثيلا للفريق في تاريخ النادي.

وحصل ماركينيوس على جائزة ذهبية على شكل برج إيفل أسفله كرة قدم تحمل الرقم 436 الذي يرمز لعدد مبارياته مع الفريق.

When Marquinhos joined Paris Saint-Germain in 2013, they had won just three league titles in their entire history.



Since then, he’s won 28 trophies (8 league titles), he’s become club captain, and today, he became PSG’s all-time leading appearance maker. pic.twitter.com/Z80fgR0Jqo — Zach Lowy (@ZachLowy) April 22, 2024

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ووجه المدافع البرازيلي كلمة شكر وتقدير للجماهير الباريسية الحاضرة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، معبرا عن فخره بمشواره مع النادي.

ويلعب ماركينيوس في صفوف بي إس جي منذ صيف 2013 عندما انتقل من صفوف إيه إس روما الإيطالي.

وسبق أن أكد المدافع البرازيلي البالغ 29 عاما أنه يخطط للاعتزال بقميص بي إس جي.

المصدر: "وكالات"