 
مباشر

سان جيرمان يكرم قائد فريقه بمنحه برج إيفل (فيديو)

الرياضة

سان جيرمان يكرم قائد فريقه بمنحه برج إيفل (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xefr

كرم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبه البرازيلي ماركينيوس، قائد الفريق على هامش مواجهة أولمبيك ليون مساء أمس الأحد في الدوري.

واحتفل النادي الباريسي بالفوز على ليون بنتيجة 4-1 في الجولة 30 بتكريم ماركينيوس كأكثر اللاعبين تمثيلا للفريق في تاريخ النادي.

وحصل ماركينيوس على جائزة ذهبية على شكل برج إيفل أسفله كرة قدم تحمل الرقم 436 الذي يرمز لعدد مبارياته مع الفريق.

إقرأ المزيد
"اليويفا" يعاقب برشلونة ويطالبه بتعويض "الأضرار" لباريس سان جيرمان

ووجه المدافع البرازيلي كلمة شكر وتقدير للجماهير الباريسية الحاضرة في مدرجات ملعب حديقة الأمراء، معبرا عن فخره بمشواره مع النادي.

ويلعب ماركينيوس في صفوف بي إس جي منذ صيف 2013 عندما انتقل من صفوف إيه إس روما الإيطالي.

وسبق أن أكد المدافع البرازيلي البالغ 29 عاما أنه يخطط للاعتزال بقميص بي إس جي.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا