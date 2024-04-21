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ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بثلاثية في شباك فولهام

الرياضة

ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات بثلاثية في شباك فولهام
AP
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استعاد نادي ليفربول نغمة الانتصارات سريعا في الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه فولهام 3-1 يوم الأحد ضمن الجولة الـ34 من المسابقة.

وسجل ثلاثية ليفربول كل من ترينت ألكسندر أرنولد في الدقيقة 33، ورايان غرافينبرش (53)، وديوغو جوتا (72)، فيما أحرز تيموثي كاستاجني هدف فولهام الوحيد (45+2).

وعاد ليفربول إلى طريق الانتصارات بعد خسارته المفاجئة في عقر داره في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس بهدف دون رد.

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وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 74 نقطة، ليرتقي إلى مركز الوصافة في الدوري ويتخلف بفارق الأهداف فقط عن المتصدر أرسنال، ويتقدم بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.

أما فولهام فقد بقي في المركز الـ12 بعد أن تجمد رصيده عند 42 نقطة.

المصدر: RT

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