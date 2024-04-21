في واقعة غريبة.. شباب الأهلي وإنبي يحتفلان بتتويجهما بلقب الدوري المصري بعد نهاية مباراتهما (فيديو)

شهدت مواجهة الأهلي وإنبي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم للشباب مواليد 2003، أزمة كبيرة بعد احتفال لاعبي الفريقين بالتتويج باللقب عقب صافرة النهاية.

وعقب نهاية اللقاء بفوز إنبي بنتيجة 4-3 اجتاح لاعبو الفريقين أرضية الملعب للاحتفال باللقب في مشهد غريب.

"طب مين كسب الدوري في الأخر؟"😅.. إنبي بيحتفل والأهلي بيحتفل انهم فازوا بالدوري وماحدش فاهم حاجة😂#ONTime_Sportspic.twitter.com/bnr3raUL9Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 21, 2024

وبدأت الأزمة منذ مواجهة إنبي مع نظيره المصري البورسعيدي في دوري الشباب مواليد 2003، والتي خسرها إنبي بهدفين دون رد، ولكن الأخير اعترض على مشاركة أحد اللاعبين في صفوف النادي البورسعيدي، مشيرا في شكواه إلى أن اللاعب مواليد 1997 وزور أوراقه.

وقبل مواجهة الفريقين اليوم الأحد، كان الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، لكنه حصل على رد من المسؤولين بأنه سوف يتم منحه الثلاث نقاط الخاصة بلقاء المصري البوسعيدي، لكن لم يتم الإعلان عن القرار النهائي من جانب لجنة المسابقات في تلك الشكوى حتى الآن.

وعقب نهاية اللقاء بانتصار إنبي بنتيجة 4-3، فرح لاعبو إنبي بتحقيق اللقب وجلبوا كأسا للاحتفال بها، لأنهم يرون أنهم سيحصلون على الثلاث نقاط الخاصة بمواجهة المصري، وبالتالي سيصل رصيدهم إلى 65 نقطة.

في المقابل، احتفل أيضا لاعبو النادي الأهلي بالفوز بالدوري، نظرا لأنهم يتفوقون بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على إنبي، وبالتالي يعتقدون أنهم فازوا باللقب.

المصدر: وكالات