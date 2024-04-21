الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ريال مدريد وبرشلونة

يطمح ريال مدريد إلى مواصلة سيره بثبات نحو موسم استثنائي بعد إطاحته بمانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ذلك عندما يلتقي غريمه برشلونة الجريح في الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "سنتياغو برنابيو" المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية (السابعة بتوقيت غرينيتش).

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيده 78 نقطة وبفارق ثماني نقطة عن برشلونة الوصيف.

ويملك برشلونة فرصة الإبقاء على حظوظه الضئيلة في الدفاع عن لقبه من خلال تقليص الفارق إلى خمس نقاط، على الرغم من أن تعويض هذه الفجوة سيكون مهمة صعبة.

وتزداد مهمة "البلاوغرانا" صعوبة في ظل تألق ريال مدريد الذي نجح في الثأر من مان سيتي وإقصائه في طريقه لبلوغ الدور نصف النهائي وتعزيز آماله بإحراز لقب "التشامبيونزليغ" للمرة الـ15 القياسية في تاريخه، ذلك بعدما انتهت مباراة الإياب في ملعب "الاتحاد" بالتعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي (مجموع المباراتين 4-4)، ليفوز "الميرينغي" بركلات الترجيح 4-3.

فيما مني برشلونة بخسارة قاسية على يد باريس سان جيرمان على الرغم من تقدمه 1-0 في لقاء الإياب على أرضه بعد فوزه 3-2 ذهابا في باريس، قبل أن يدك نادي العاصمة الفرنسية مرمى الفريق الكتالوني بأربعة اهداف ليقلب المواجهة رأسا على عقب (4-1).

وتوقعت صحيفة "آس" الإسبانية، أن يدخل المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، مواجهة برشلونة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديغير- ناتشو فيرنانديز – فيرلان ميندي (إدواردو كامافينغا).

خط الوسط: أوريلين تشواميني- توني كروس -

فيديريكو فالفيردي.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريغو – جود بيلينغهام.

ومن جانبه، كشف موقع "90min" عن التشكيلة المتوقعة لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ - بيدري - إلكاي جوندوغان.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

المصدر: وكالات