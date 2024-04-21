أول تعليق للاتحاد الجزائري على أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي

علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي على أزمة مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان بعد مصادرة الجمارك الجزائرية لأمتعة الفريق المغربي بسبب تواجد خريطة للمغرب على قمصانه.

وقال صادي في تصريحات نقلتها "الإذاعة الجزائرية": "نحن ندعم اتحاد العاصمة ونتمنى له التوفيق في كأس الاتحاد الإفريقي".

رئيس الإتحادية الجزائرية 📷 لكرة القدم #وليد_صادي:

📷 نحن ندعم #إتحاد_العاصمة ونتمنى له التوفيق في كأس الكاف

📷 نتعامل كإتحادية بالقوانين التي تنص عليها لوائح #الفيفا

📷 نتمنى أن تبقى المباراة في اطارها الرياضي pic.twitter.com/wPCWxh6VNy — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) April 20, 2024

وأضاف: "نتعامل كاتحاد بالقوانين التي تنص عليها لوائح الفيفا ونتمنى أن تبقى المباراة في إطارها الرياضي".

ويحل نهضة بركان ضيفا على اتحاد العاصمة مساء اليوم الأحد في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي، ولكن لم يتأكد بعد ما إن كانت المباراة ستقام في موعدها المحددة (الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش) وذلك بعدما صادرت السلطات الجزائرية في مطار "هواري بومدين" الأمتعة الخاصة بالفريق المغربي بسبب تواجد خريطة للمغرب تضم أراضي الصحراء على قميص نهضة بركان.

ويصر نهضة بركان على خوض المباراة بقمصانه مع خريطة المغرب ولكن السلطات الجزائرية لم تعدها له بعد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية + RT